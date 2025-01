Rio: o que a 'inflação Lady Gaga' ensina sobre o funcionamento dos mercados

https://x.com/maressah/status/1879664010599219703?utm_source=garimpo&utm_medium=email&utm_campaign=pegou-o-passaporte

Noves fora a boa e velha lei da oferta e da procura, a inflação Lady Gaga é um prato cheio para entender o funcionamento da economia de mercado e suas limitações, a partir das ideias de vencedores de prêmios Nobel.

1. Preços transmitem conhecimento

Ganhador do Nobel de economia em 1974, o austríaco Friedrich Hayek (1899-1992) escreveu o ensaio "O Uso do Conhecimento na Sociedade" no qual argumenta que os preços transmitem informações sobre o uso do conhecimento na sociedade, pois indicam se a disponibilidade de um determinado recurso é insuficiente ou excessiva.

Hayek ganhou bastante notoriedade nos últimos anos no Brasil, tendo suas proposições resgatadas num contexto de popularização do ideário liberal no país. Isso, por si só, já faz com que a mera menção ao seu nome suscite polarização. Mesmo assim, a ideia de que preços transmitem conhecimento pode ser útil no caso concreto.

Como pode ser aplicada a ideia: