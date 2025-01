Meta aceitou pagar US$ 25 mi a Trump para encerrar processo, diz jornal

Dona do Facebook e do Instagram, a Meta concordou em pagar US$ 25 milhões para encerrar uma ação movida pelo ex-presidente Donald Trump em 2021, segundo o Wall Street Journal.

O processo foi aberto pelo republicano após a suspensão de suas contas na plataforma, em razão do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Segundo o jornal, o acordo prevê que US$ 22 milhões sejam destinados à biblioteca presidencial de Trump, enquanto o restante será distribuído entre honorários de advogados e outros requerentes. Como houve acordo, não houve decisão de mérito.

De acordo com o jornal americano, as negociações se intensificaram após um jantar entre Trump e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em Mar-a-Lago, em novembro do ano passado, mês em que ele venceu a eleição. Segundo fontes citadas pelo WSJ, a resolução do litígio era uma condição imposta pelo ex-presidente para que Zuckerberg pudesse se reaproximar do governo. Pouco depois, em janeiro, o executivo voltou à residência de Trump para uma reunião que selou o desfecho do caso. Trump tomou posse para o novo mandato no dia 20.