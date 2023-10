Máxima histórica ainda para as projeções de superávit comercial em 2023. As mais conservadoras estimavam superávit de US$ 80 bilhões, enquanto as mais otimistas, inclusive a do governo, apontam saldo acima de US$ 90 bilhões.

Alta na produção compensa baixa nos preços

O avanço do setor externo e a influência decisiva dos setores exportadores da economia na atividade interna mostram que a economia brasileira está sendo favorecida por um novo "boom de commodities", com semelhanças ao que ajudou no impulso observado nos governos anteriores de Lula, até a grande crise global de 2008.

O "boom" atual não tem a mesma amplitude e nem se prevê que venha a ter a extensão daquele, mas é o que explica, ao lado da injeção de recursos dos programas sociais de transferência de renda, a resistência da economia brasileira, com mais renda e mercado de trabalho mais aquecido do que anteriormente previsto.

Saldos comerciais, formados pela diferença entre volumes de exportações de importações, são importantes fontes de ingressos de recursos em moeda estrangeira e de renda interna, que ajudam a impulsionar a atividade econômica. Mas também podem expressar dificuldades de crescimento da economia, quando registram recuo nas importações.

Os dois vetores — o do aumento das exportações e o do recuo das importações — estão presentes, no atual caso do setor externo brasileiro.