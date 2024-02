Receita de janeiro aponta tendência de alta, mas marcha no ano é incerta

Mercado de trabalho ajuda na arrecadação

Um das causas para o aumento da arrecadação em janeiro tem origem no mercado de trabalho mais aquecido. Com o desemprego em queda, é natural que aumentem as contribuições previdenciárias e os recolhimentos do Imposto de Renda, sem falar no impulso ao consumo, que, no fim da linha, se traduz em mais arrecadação de tributos.

Ainda não se sabe como se comportarão as mudanças em regimes tributários aprovados ainda no passado — caso da taxação dos fundos offshore, dos juros sobre capital próprio e das transferências de mercadorias entre parceiros no exterior. Mas é certo que contribuirão para aumentar a arrecadação.

Na busca para elevar a receita pública, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com uma agenda carregada de medidas em negociação com o Congresso. São, obviamente, fontes incertas de aumento de receitas públicas, pois dependem de negociações difíceis com um Congresso de maioria conservadora, inclusive em questões tributárias, com parlamentares que rezam pela cartilha de um ajuste fiscal feito com corte de gastos, e não aumento de carga tributária.

Medidas fora dos holofotes

Nem tudo que consome dinheiro público, sob a forma de perda de receitas, e Haddad quer barrar, está nos holofotes. Um exemplo são as compensações tributárias, cujo pagamento o governo pretende limitar e parcelar.