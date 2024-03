BC endurece comunicação, mas apostas sobre cortes nos juros não mudam

O Copom avisou, no comunicado no qual resume o que levou à decisão anunciada, que só se compromete com mais uma redução de 0,5 ponto, na reunião de maio. Mudou o que anunciou em janeiro, quando manteve a disposição de promover cortes de 0,5 ponto "nas próximas reuniões", ou seja, além de março.

Assim, a taxa Selic recuou de 11,25% nominais ao ano para 10,75%. Novo corte, para uma taxa básica em 10,25% está contratado. Daí para a frente é que o caminho ficou sem roteiro previamente sinalizado.

Cenários e previsões não mudaram

Apesar da percepção de aumento das incertezas, as informações e projeções mais relevantes consideradas pelo Copom para a fixação dos juros básicos não mudaram desde a reunião de janeiro. As previsões para a inflação de 2024 (de 3,5%), e de 2025 (3,2%), por exemplo, não se alteraram, assim como não se alterou o "cenário-base" levado em consideração.

Por isso, embora tenha sido retirado de cena o "forward guidence" — a expressão que, no jargão dos bancos centrais, designa o mecanismo usado para oferecer eventual orientação sobre a política de juros num futuro próximo —, acabou dividindo os analistas do mercado financeiro. Depois do Copom de março, as apostas na taxa Selic terminal em 2024 continuou variando num intervalo muito amplo entre 8% ao ano e 9,75%.

Marcha dos cortes inalterada

Poucos revisaram suas estimativas porque sabem que a falta de "forward guidance" não significa, necessariamente, que as orientações anteriores serão deixadas de lado — o que vale mais são as projeções de inflação e o ritmo da atividade. Mas, também por via das dúvidas, diante do aumento da incerteza, com a retirada do "forward guidance", quem revisou projeções da Selic terminal do ano, jogou a taxa um pouco para cima.