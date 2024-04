Veja ações como TRPL4, UNIP6, ITSA4 e STBP3 que pagam dividendos em abril

Entre os maiores valores também está uma companhia queridinha dos investidores, a Isa Cteep (TRPL4). Acionistas da transmissora serão beneficiados com JCP de R$ 1,96 no dia 10 de abril. Garantem os dividendos, os investidores que tinham participação na elétrica no dia 13 de dezembro de 2023.

Na segunda quinzena, o maior valor é da Emae (EMAE3; EMAE4) - Empresa Metropolitana de Águas e Energia, sucessora da Light e da Eletropaulo. A companhia paga dividendos de R$ 0,72 por ação ordinária e R$ 0,79 por papel preferencial no dia 30 de abril. Serão beneficiados investidores presentes na base acionária da empresa até o fechamento de dia 08 de abril.

Já a Vivo (VIVT3) remunera seus acionistas com seis juros sobre capital próprio de até R$ 0,51 por papel no dia 23 de abril. As "data com" para garantir os proventos foram em maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2023.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

Confira as empresas que pagam dividendos em abril:

Primeira quinzena