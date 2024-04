Petrobras, Itaú: vale investir nas 5 empresas que mais pagam dividendos?

O Itaú está pagando mais lucro aos acionistas. A analista cita um aumento de payout (parcela do lucro líquido destinada a proventos) que saltou do mínimo de 25% para em torno de 50% a 60%. "A companhia encerrou um ciclo de investimentos em transformação digital e com isso sobra mais caixa para distribuir aos acionistas", comenta.

Para os próximos anos, a analista espera um payout maior, em linha com falas do CEO sobre a expectativa de distribuir entre 50% e 60% do lucro. "Projetamos um dividend yield de 7% para 2024 e que o banco siga figurando entre os maiores pagadores da Bolsa".

A Nord Research também possui recomendação de compra para as ações ITUB4. O dividend yield projetado para este ano é de 8%. Bueno lembra que o dividendo foi reduzido no passado, na pandemia, mas agora há uma certa estabilidade dos resultados e retomada do lucro do banco.

Entre as vantagens, Bueno cita a exposição a uma instituição financeira sólida. O Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) é de mais de 20%. "O Itaú vem se modernizando para fazer frente a uma concorrência maior no mercado e pode entregar um crescimento de cerca de 12% em 2024 e melhores dividendos aos acionistas", detalha. Segundo o analista, o banco sofreu menos com inadimplência do que os pares Bradesco e Santander.

Já os riscos seriam macroeconômicos, com piora do cenário da inadimplência e crédito. "Mas o Itaú vem digitalizando seus serviços, ampliando seu leque de produtos para mitigar esse risco", reforça Bueno.

Vale (VALE3)

O mercado segue otimista em relação à Vale. A forte geração de caixa, com a normalização do preço do minério de ferro, deve permitir que a mineradora remunere os investidores como fez nos últmos dois ou três anos.