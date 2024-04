Data-limite para garantir dividendos extraordinários da PETR4 é em maio

A primeira parcela será de R$ 1,45 por ação ordinária e preferencial. Desta, R$ 0,57 fazem parte das distribuições regulares e R$ 0,88 são dividendos extraordinários.

A segunda parcela também será de R$ 1,45 por PETR3 e PETR4, com R$ 0,57 de proventos regulares e R$ 0,88 referente a dividendos extraordinários.

Para o investidor garantir os proventos regulares e extraordinários, duas datas de corte (data com) serão aplicadas. Para os valores regulares, a data limite para garantir os proventos de PETR3 e PETR4 é no dia 25 de abril de 2024. A partir desta sexta-feira (26), as ações serão negociadas ex-direitos.

Já em relação aos proventos extraordinários, a data de corte será em 2 de maio para as ações da petroleira negociadas na B3. A data-ex será no dia 3 de maio.

O pagamento dos proventos também será realizado em duas parcelas, sendo a primeira em 20 de maio e a segunda em 20 de junho de 2024.

Quem serão os principais beneficiados?

Segundo informações da B3, os acionistas com participação relevante na Petrobras são: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (1,04%), BNDES Participações - BNDESPAR (6,90%), BlackRock Inc (2,15%), GQG Partners LLC (5,45%), União Federal (28,68%) e outros acionistas (55,78%). Os dados mais recentes são de 21 de março de 2024.

Com a Petrobras distribuindo 50% dos dividendos extraordinários, o governo será beneficiado com R$ 6,3 bilhões. Os investidores estrangeiros mais representativos são a gestora BlackRock e a GQG Partners, diz Gabriel Duarte, analista da Ticker Research. Com o pagamento de metade dos dividendos extraordinários, os investidores estrangeiros seriam beneficiados com R$ 471,93 milhões e R$ 1,2 bilhão.