Na Europa, as bolsas operam sem uma direção única após dados econômicos e de inflação. No Reino Unido, o índice de preços ao consumidor (CPI) avançou 6,8% em julho, na comparação anual, levemente acima da previsão do mercado que esperava uma alta de 6,7%. Os números da inflação, somados aos dados divulgados ontem que mostraram a força do crescimento dos salários no país, reforçam a espera de mais aperto pelo Banco da Inglaterra (BoE). Enquanto isso, os dados econômicos da Zona do Euro também foram divulgados: a produção industrial registrou avanço de 0,5% em junho, na comparação com maio, contrariando a previsão de queda de 0,7%. Na comparação anual, a produção industrial da Zona do Euro sofreu contração de 1,2% em junho, ante maio, enquanto o recuo anual havia sido de 2,5%. Além da produção industrial, o Produto Interno Bruto (PIB) da região também foi divulgado nesta manhã. O PIB cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o trimestre anterior, em linha com a previsão do mercado. Na comparação anual, houve alta de 0,6% no PIB do segundo trimestre na zona do euro, número também esperado pelo mercado.