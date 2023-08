No Brasil, o exterior deve ditar o dia nos mercados, em meio à fraca agenda de indicadores. Os investidores acompanharão as palestras de Roberto Campos Neto, presidente do BC, no Santander, e de Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC, na Fiesp (10h). Há ainda a expectativa de que a Câmara vote o arcabouço fiscal, aprovado em junho no Senado. Paralelamente, o presidente Lula (PT) participa da Cúpula dos Brics com outros 35 chefes de Estado para discutir novos membros e o aprofundamento do uso de moedas locais, incluindo o estabelecimento de um sistema de pagamentos comum.

Os índices futuros americanos sobem, impulsionados pelas empresas de tecnologia. Investidores estão otimistas com a fabricante de chips Nvidia, que divulga seu balanço amanhã (23). As ações da empresa subiram 8% na véspera. Além disso, o conglomerado japonês Softbank fez um pedido de oferta de ações da Arm, sua divisão de chips, na Nasdaq. A expectativa é de que o IPO fique entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões — o maior em dois anos nos EUA. O mercado ainda está atento ao Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, onde Jerome Powell deve falar na sexta (25). Na agenda de indicadores, hoje temos as vendas de moradias usadas em julho.

Na Europa, as Bolsas também operam em alta, em dia de agenda local modesta. A expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole continua, com investidores à espera do discurso da presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, na sexta (25). Os mercados ainda acompanham a inflação, principalmente depois de o índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha ter reduzido as chances de mais altas nos juros pelo BCE.

As principais Bolsas asiáticas fecharam o dia com ganhos. Os mercados chineses se recuperaram após reagirem mal à decisão de política monetária do PBoC (Banco do Povo da China). A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,88%, e a de Shenzhen subiu 0,47%. Em Tóquio, o índice Nikkei teve ganhos de 0,92%, e o Hang Seng de Hong Kong encerrou o dia em alta de 0,95%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,28%, enquanto o Taiex de Taiwan teve alta de 0,34%. A recuperação foi impulsionada principalmente pelas ações de telecomunicações, fabricantes de software e bancos. Os investidores agora aguardam o Simpósio de Jackson Hole.