As bolsas internacionais operam de forma mista. Em relação as commodities, o Petróleo Brent sobe 0,46%, a US$ 85,88 o barril, enquanto o minério de ferro apresenta alta de 1,97%, a US$ 113,70. Os investidores acompanham um possível impacto na produção de petróleo no golfo do México ocasionado pelo furacão Idália, que se aproxima da Flórida. No mercado acionário dos EUA, os futuros apresentam uma leve queda. Ao longo da manhã, os investidores devem acompanhar os dados econômicos sobre a criação de vagas de emprego no setor privado dos EUA da ADP, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e o índice de preços de gastos com consumo (PCE).

Na Europa, as bolsas, em sua maioria, operam em baixa. Hoje tivemos a divulgação do índice de sentimento econômico da zona euro, que recuou para 93,3 no mês de agosto, levemente abaixo das estimativas de 93,5. O mercado europeu também deve acompanhar o PIB da Alemanha do segundo trimestre, a ser divulgado às 9h. Dada a relevância da economia alemã, o dado pode dar sinais sobre a perspectiva futura para a política monetária do Banco Central Europeu. Os dados econômicos dos EUA também devem ser um ponto de atenção na Europa durante o pregão de hoje.

Na Ásia, as bolsas fecharam em sua maioria no terreno positivo. O mercado asiático seguiu o movimento de ontem das bolsas ocidentais, que apresentaram valorização devido a perspectiva de um FED menos duro na política monetária. Essa visão do mercado veio após os dados de ontem dos EUA sobre a abertura de vagas de empregos e confiança do consumidor virem abaixo do esperado.

O foco na Ásia também se manteve nos esforços da China para estimular sua economia. A cidade de Guanghou, no sul do país, anunciou ontem um relaxamento nas restrições para a hipotecas. Na China, a Bolsa de Xangai registrou ganho de 0,04%, e a de Shenzhen subiu 0,37%. O índice Nikkei fechou em alta de 0,33% em Tóquio. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,35%, e em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,58%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,01%