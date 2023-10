Nos EUA, os futuros dos principais índices das bolsas americanas operam em baixa. Isso acontece em meio ao feriado do Dia de Colombo, nesta segunda, e à alta do petróleo motivado pela guerra em Israel, reforçando os temores em relação ao ambiente de juros altos por mais tempo. Na última sexta-feira (6), foi divulgado o payroll, que trouxe a criação de 336 mil empregos, acima expectativa de 170 mil para setembro. A taxa de desemprego seguiu em 3,8%, enquanto os salários subiram 0,2%, somando 4,2% em 12 meses. Alguns dirigentes do Fed consideram apropriado que os juros aumentem ainda mais e sejam mantidos em níveis restritivos por algum tempo, para levar a inflação de volta à meta de 2%. A agenda econômica ainda reserva a ata do Fed e o PPI de setembro nos EUA, além da divulgação do CPI. A temporada de balanços corporativos começa nesta terça-feira com a PepsiCo. Na sexta-feira (13), sairão os resultados do JPMorgan, Citi e Wells Fargo.

Bolsas operam sem direção clara na Europa. Os investidores avaliam os impactos geopolíticos da guerra no Oriente Médio e repercutem os dados econômicos da região. A produção industrial da Alemanha caiu 0,2% em agosto em relação a julho, segundo o Destatis (Escritório Federal de Estatística Alemão), mas ainda ficou acima das expectativas. A queda foi menor do que a expectativa do mercado, que previu recuo de 0,5% no período. A produção manufatureira teve alta de 0,5% na comparação mensal de agosto, enquanto o setor de construção teve uma retração de 2,4% no mesmo período. Na comparação anual, a produção geral da indústria alemã recuou 2% em agosto, informou a Destatis. Na agenda econômica da semana, o BCE divulga na quinta-feira (12) a ata da última reunião de política monetária.

Na Ásia, as bolsas também fecharam sem norte. Assim como em outras regiões, o continente asiático sente o reflexo da guerra entre Israel e Hamas, além da retomada dos mercados chineses após o feriado da Semana Dourada. O índice Xangai Composto caiu 0,44%, e o Shenzhen Composto teve baixa de 0,09%. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,18%. Em outras partes da Ásia, as bolsas do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan não operaram hoje devido aos feriados locais. A agenda econômica desta semana ainda reserva dados de inflação ao consumidor e ao produtor na quinta-feira.