Isso torna a troca de aviões mais dinâmica. Elas podem substituir a frota quando for conveniente. Assim, antes do fim dos contratos, acabam realizando novos leasings, substituindo frotas mais antigas por aviões mais novos ou que melhor se encaixem em seus planos de negócio.

Há menor custo em curto prazo do que em comparação com a compra. Outra vantagem é que os impostos geralmente são menores sobre este tipo de operação.

Desvantagens está em não ter devolução do avião e nos pagamentos contínuos, mesmo com aeronave no solo. Também é preciso pagar taxas aos lessores, que podem se tornar mais caras ao final da aquisição do avião.

Além do leasing de aviões, empresas também alugam motores. O contrato pode ser separado. Quando o motor fica velho ou apresenta um problema, pode ser facilmente trocado por outro novo ou de uma modelo mais recente, sem precisar ser feito um ajuste no contrato do corpo do avião.

As donas das maiores frotas que você nunca ouviu falar

Elas têm aeronaves, helicópteros, motores. As maiores frotas do mundo hoje têm em seus portfólios aeronaves próprias, aeronaves gerenciadas por eles, motores e "encomendas". Segundo informações dos próprios arrendadores, as maiores são: