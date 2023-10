Alegação era a de que as dívidas da companhia com o governo e com outros fornecedores não poderiam ser quitadas. Por esse motivo, as operações aéreas estariam em risco.

A empresa, entretanto, tinha várias outras fontes de renda. Grande parte do patrimônio da companhia, como aeroportos e uma oficina de motores, poderia ser usado para pagamento das dívidas. Mas não foi suficiente, e militares passaram a ocupar as instalações da empresa.

A Panair chegou a entrar com um pedido de concordata na Justiça. A medida era o equivalente a atual recuperação judicial. A previsão era a de que ela pagasse 60% de suas dívidas em até dois anos.

Juiz Mário Rebello, responsável pelo pedido, solicitou informações aos militares. O objetivo era entender por qual razão a Aeronáutica havia proibido a empresa de voar. Magistrado recebeu a visita pessoal do então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Gomes. Fardado, ele teria proibido Rebello de autorizar a recuperação da empresa e determinou que ele decretasse a falência.

Em cinco dias, tempo rapidamente incomum, a Justiça decretou a falência da Panair. Um mês depois, em 23 de março de 1965, Wallace Simonsen morria em Paris, aos 56 anos.

Rocha Miranda morreu em 1986. O empresário discutiu o caso na Justiça até morrer, no ano de 1986. Ambos donos da Panair tiveram suas vidas empresariais devastadas pelo regime, com o fechamento de outras companhias do grupo, inclusive.