Com isso, o meio do avião acaba sendo menos suscetível a "chacoalhões". Se sentar em cima da região da asa coloca o passageiro próximo ao centro de sustentação e de gravidade da aeronave. Nesse local, as oscilações são menores e, portanto, a região tende a ser menos desconfortável. Outra alternativa é sentar nos assentos mais para a frente do avião, onde, apesar de se mover mais que no meio, o movimento é menos brusco que na parte de trás.

Assentos da janela podem melhorar a experiência. Ficar nos assentos da janela permitem que o passageiro se apoie na parede do avião, melhorando um pouco a sensação diante das oscilações. Ao mesmo tempo, ver o que se passa do lado de fora tem um efeito psicológico importante em quem tem medo de voar.

Parte de trás costuma ser pior lugar

Motivo é justamente por estar mais distante do centro de gravidade do avião. Parte de trás geralmente passa por mais movimentação durante as turbulências. Ao mesmo tempo, essa região tem mais barulho que na parte da frente do avião, o que pode aumentar outras formas de desconforto.

De qualquer forma, a experiência pode variar entre cada turbulência e para cada passageiro. A melhor coisa se fazer diante de uma situação dessa ainda é apertar o cinto de segurança e manter a calma que tudo costuma passar em poucos minutos no máximo.

Só turbulência não derruba avião

Mesmo com a sensação ruim ocasionada, turbulências não são capazes de derruba aviões modernos. As aeronaves desenvolvidas no século 21 evoluíram seus projetos cada vez mais para aguentar fortes oscilações sem sofrer nenhum problema.