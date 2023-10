Antes do voo, garantir o abastecimento de refeições e bebidas no avião.

Checar equipamentos de segurança a bordo.

Acionar os pilotos em caso de suspeita de ato ilícito.

Atuar para contornar situações de emergência, atos ilícitos ou passageiros indisciplinados.

Efetuar as atividades de serviço de bordo.

Transmitir as instruções de segurança aos passageiros.

Acompanhar e controlar o embarque e desembarque.

Garantir tanto a segurança operacional quanto a pessoal de todos no avião.

Quais os salários?

Valores dependem da política de cada empresa e de cada país. Geralmente, ganha-se um salário base ao qual são somados valores extras de acordo com a quantidade de horas voadas. Os vencimentos podem ser engrossados ainda por adicionais, como alimentação ou benefícios, como moradia.

Emirates tem salário base de R$ 6.392 ao mês para quem começa. A este valor é adicionado R$ 87,63 por hora trabalhada. Segundo divulgado pela empresa dos Emirados Árabes Unidos, os ganhos mensais médios de um comissário iniciante giram em torno de US$ 2.828 (média de R$ 14.200), subindo com o passar do tempo.

Estados Unidos têm salário bruto maior. A renda média anual de um comissário de voo nos Estados Unidos é de US$ 67.020 (R$ 335.000, ou R$ 28.000 ao mês). No estado de Connecticut, a média salarial anual chega a US$ 108.300 (R$ 541.500, ou seja, cerca de R$ 45.125 ao mês), a maior do país.

No Brasil, um comissário de voo ganha em média R$ 6.252,19 por mês. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego atualizados até o mês de junho de 2023. No geral, os salários são compostos por um valor de base e outro variável, que oscila conforme a quantidade de horas voadas e outros fatores. Nesse valor médio estão contemplados os adicionais por hora trabalhada.