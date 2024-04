Comuns no Brasil, mas com sérios riscos, o que são os táxis-aéreos piratas

Esse é um dos pontos que dificultam a fiscalização tanto das autoridades como dos usuários, já que dificilmente uma empresa que comercializa voos opera de forma 100% irregular.

Nesse caso, o ideal é que o usuário solicite à empresa a matrícula da aeronave que será utilizada. A matrícula é como se fosse a placa do avião. Ela é composta de cinco letras, começando com PR ou PT (o que identifica que são registradas no Brasil).

Com esses dados, o usuário pode pesquisar diretamente no site da Anac a situação daquela aeronave. No campo Categoria de Registro, deve constar TPX ou Serviço de Transporte Remunerado. No caso de aeronaves particulares que fazem o serviço de táxi-aéreo pirata, a categoria consta como Serviço Aéreo Privado.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 163 ou pelo site, na seção Fale com a Anac.

Fontes: Jorge Bittar, ex-presidente da Abtaer (Associação Brasileira de Táxi Aéreo); e Marcelo Lima, ex-gerente de operações da Superintendência de Ação Fiscal da Anac

*Com matéria publicada em 07/06/2018