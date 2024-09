Azul cobra R$ 1 bi em dívida da TAP, que pode afetar privatização da aérea

A Azul assumiu 90 milhões de euros do bond, que venciam em 10 anos, mas que poderiam ser convertidos em ações da TAP. Como a empresa optou pela reestatização, sobrou apenas a possibilidade de devolver o valor investido pela aérea brasileira, já que não há chances de conceder o controle acionário em meio ao processo de privatização, o que coloca em risco a negociação.

Hoje, esse empréstimo ultrapassa os 189 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), sendo 90 milhões do valor inicial e mais 99 de juros até 2023 de acordo com a imprensa portuguesa. O detentor dessa dívida é o estado de Portugal, que controla a empresa.

O UOL procurou a TAP por meio de sua assessoria no Brasil e em Portugal, mas não obteve uma resposta até a publicação da reportagem. Caso haja algum retorno, o posicionamento será publicado na reportagem.

Privatização e reestatização

No começo da década passada, a TAP iniciou um processo de privatização. No fim de 2015, parte do capital da empresa foi vendido para o consórcio Atlantic Gateway, que tinha participação do norte-americano David Neeleman, fundador da Azul, mas que hoje detém apenas cerca de 2% da empresa brasileira.

Diante de conflitos, ao fim de 2020, a empresa voltou a ser controlada pelo estado português. No começo do mês, o jornal SIC Notícias revelou que a Inspeção-Geral de Finanças de Portugal concluiu que a empresa foi comprada por Neeleman com dinheiro da própria TAP, por meio de um empréstimo que tinha a dinheiro da própria empresa como garantia.