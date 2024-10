Voo mais longo do mundo dura 19 horas e permite ver pôr do sol duas vezes

Voo recordista dura 19 horas

Hoje, os voos com as maiores distâncias voadas ligam a região metropolitana de Nova York (EUA) a Singapura. São voos que partem do Aeroporto Internacional John F. Kennedy e do Aeroporto Internacional de Newark rumo ao Aeroporto Changi, no país asiático.

São cerca de 15,3 mil quilômetros voados em aproximadamente 19 horas cada um. Essa rota é tão longa, que é possível ver o pôr do sol duas vezes em algumas ocasiões.

Uma dessas situações foi no voo de Singapura aos EUA do dia 26 de setembro de 2024. O voo partiu próximo ao meio-dia, passando pelo primeiro pôr do sol horas depois, e pousando às 18h48, minutos depois do segundo pôr do sol. Isso acontece com frequência e, quando não ocorre após o sol ter se posto, se dá poucos minutos antes disso acontecer.

No Brasil, um dos voos com maior duração e distância é o que liga o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) ao de Boa Vista (RR).

Esse trecho dura cerca de quatro horas e trinta minutos, e percorre aproximadamente 3.200 km. Isso representa uma duração 4,2 vezes menor que os voos dos EUA a Singapura, e uma distância quase cinco vezes menor, o que é surpreendente mesmo para um país com as dimensões continentais do Brasil.