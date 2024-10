O dia em que o então príncipe Charles causou um acidente de avião

Como foi o acidente?

Charles estava em um voo que havia partido de Aberdeen (Escócia) com destino a o aeroporto Islay, localizado em uma ilha no oeste do país. A aeronave era um British Aerospace BAe-146-100, pertencente ao governo britânico.

A bordo, estavam 11 passageiros. Durante a aproximação, Charles abordou o comandante Graham Laurie pedindo para pousar o avião. Isso não seria nenhum problema, já que Charles foi piloto das forças armadas britânicas.

O comandante concorda com o hoje rei, e passa os comandos para ele. A aproximação era instável, com fortes ventos.

Charles manteve o BAe-146 mais alto e rápido do que o correto para o pouso naquela pista em Islay. Fortes ventos traseiros fizeram com que o avião tocasse o trem de pouso dianteiro na pista primeiro, mantendo as rodas de trás elevadas, como em um carrinho de mão.

Isso fez com que os sistemas que acionam os freios demorassem para ser acionados, já que a aeronave interpretava que o avião ainda não havia tocado o solo adequadamente. Com essa demora, o avião continuou na pista até ser muito tarde para conseguir parar.