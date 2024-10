Avião temático e tripulação gaúcha: aeroporto do RS reabre após 5 meses

O check-in e o despacho das bagagens foi mantido no check-in internacional, no segundo piso. Os estacionamentos de veículos, serviços de locadoras de veículos e receptivos de turismo já estão em funcionamento.

Aeronaves temáticas e tripulações gaúchas

Pouco após as 8h, a controladora da torre do aeroporto saudou a retomada das operações com a frase "Após 171 dias de aeroporto fechado, bem-vindo novamente a Porto Alegre".

A convite da empresa, o UOL esteve presente no voo da Gol, que foi realizado com um Boeing 737-800 de matrícula PR-VBL comandado por um piloto gaúcho. O avião foi adesivado com a bandeira do Rio Grande do Sul e ilustração alusiva à cultura gaúcha.

Essa pintura faz parte do programa Conheça o Brasil Voando, iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com as companhia aéreas para incentivar o turismo no país.

O avião da Azul, um Airbus A320 de matrícula PR-YSN, também estava adesivada em homenagem ao estado do Sul, e contou com piloto e copiloto gaúchos, além do presidente executivo (CEO) da empresa, John Rodgerson. A Latam pousou no Salgado Filho com um A320 com tripulação 100% gaúcha.