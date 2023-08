Bolsa fecha o dia em queda de 0,85%; dólar sobe e vai a R$4,979

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à capital da África do Sul na manhã de hoje. O mercado esteve atento à reunião dos países que fazem parte dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Joanesburgo, de 22 a 24 de agosto. A expectativa é de que, em meio à pressão mais recente de alta para o dólar, os participantes da cúpula voltem a discutir o papel da moeda norte-americana como referência das transações globais.

Cenário interno:

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,410 bilhões na terceira semana de agosto (dias 14 a 20).

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,320 bilhões e importações de US$ 4,909 bilhões. No mês, o superavit acumulado é de US$ 6,589 bilhões e no ano, de US$ 60,144 bilhões.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou querer promulgar a reforma tributária este ano, mas não descarta atrasos. Em evento no Rio de Janeiro, ele disse: "É importante entregar uma reforma com boas bases e com conhecimento profundo do que está fazendo."

Cenário externo:

A China surpreendeu os investidores globais com corte de juros menor que o esperado. A taxa de empréstimo primária de um ano (LPR) foi reduzido de 3,55% para 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos ficou em 4,20%.