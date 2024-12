Importador aproveita para comprar, e dólar sobe para R$ 6; Bolsa cai forte

Movimento do câmbio

O aumento dos juros sobre a taxa de câmbio atrai investimentos de fora do país para produtos de renda fixa, como títulos públicos. Ao fazer essas aplicações, os investidores precisam trocar dólares por reais, o que acaba reduzindo as cotações.

Boa parte da queda do dólar nesta quinta (12) era uma antecipação desse movimento. Investidores locais desmontaram operações de compras futuras que haviam feito para apostar que a moeda americana continuaria se apreciando contra a brasileira, já que agora existe um motivo concreto para as cotações caírem nos próximos meses. Além disso, com medo de mais baixas, exportadores que tinham dólares provenientes de vendas externas correram para se desfazer das divisas. Quem está na ponta contrária comprou em maior volume, o que pressionou as cotações.

Outro motivo para a baixa observada de manhã foi a mensagem de credibilidade que o Copom mandou com a alta mais agressiva dos juros. Com o encerramento, neste mês, do mandato de Roberto Campos Neto na liderança do BC, havia uma dúvida, em uma parcela do mercado, sobre quão firme poderia ser seu sucessor, Gabriel Galípolo, na gestão da política monetária — que é a estratégia de administração dos juros. Como Galípolo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é favorável a políticas de estímulo ao consumo, alguns analistas achavam que o novo presidente do BC poderia ser mais leniente com a Selic. Ao avisar que o novo mandato começa com uma alta de de juros de 2 p.p., o Copom pretende dirimir essas dúvidas: Galípolo já faz parte do comitê de participou da decisão unânime que decidiu pelo aumento mais forte dos juros.

Ainda na noite de quarta (11), o BC anunciou uma intervenção no mercado de câmbio para impedir maiores altas da moeda americana. Desde meados de setembro, o dólar teve apreciação de 10% ante o real. Na própria quarta (11), recuou 1,3%, vendido a R$ 5,968. Foi a primeira vez em duas semanas em que a moeda ficou abaixo de R$ 6. A disposição do BC em agir para impedir que a divisa continue subindo está contribuindo para moderar o movimento de alta nesta tarde.

A modalidade de intervenção que o BC usou é o chamado "leilão de linha". Participam dele somente instituições financeiras credenciadas (de forma geral, grandes bancos), que usam esse dinheiro para suprir a demanda do mercado em geral. As divisas oferecidas são provenientes das reservas nacionais, atualmente em cerca de US$ 360 bilhões. Esse leilão funciona, na realidade, como um empréstimo, porque tem compromisso de recompra pelo BC em uma data futura: as instituições precisam revender os dólares que pegaram para o próprio BC pela taxa de câmbio futura. Mas, no intervalo em que estão circulando no mercado, as moedas ajudam a conter a cotação — é a lei da oferta e da procura em ação.