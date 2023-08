Dólar vai a R$ 4,876, com prévia da inflação no Brasil e juros nos EUA

O nível atual dos juros, de 13,25%, continua sendo apontado como um apoio para o real ao torná-lo mais atraente para estratégias de "carry trade", que buscam lucrar com diferenciais de custos de empréstimo entre economias. Muitos participantes do mercado argumentam que, mesmo após o início do afrouxamento da política monetária do Banco Central no início deste mês, a Selic segue em nível restritivo, dando suporte à moeda brasileira.

Cenário externo:

O mercado aguardava o pronunciamento do dirigente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell. Atendendo às expectativas de parte dos mercados de que adotaria tom ainda agressivo, Powell disse que o banco pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir que a inflação seja contida nos Estados Unidos.

Custos de empréstimos mais elevados nos EUA tendem a impulsionar os rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, manter o dólar em patamares fortes a nível global, conforme investidores migram seus investimentos em renda fixa para a maior economia do mundo.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

(Com Reuters)