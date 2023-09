Dólar tem leve queda, mas se mantém acima de R$ 5; Bolsa sobe

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

Desempenho da Bolsa

A alta do Ibovespa nesta quinta-feira foi puxada principalmente pelo avanço das ações do setor financeiro. Os papéis do Banco do Brasil terminando o dia em alta de mais de 3%.

O mercado brasileiro acompanhou a recuperação nas bolsas no exterior. É o que diz o responsável pela mesa de ações do BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi. Ele ressaltou que desde agosto a bolsa tem sofrido com a saída de ativos de risco, com o aumento da curva de juros nos EUA reverberando nas ações locais. "Acho que hoje o mercado respirou um pouco lá fora e a gente seguiu essa linha", disse.

Apesar da aversão ao risco externa, há alguma resiliência no mercado de commodities. Isso ajuda o Ibovespa, devido ao efeito em papéis como Vale e Petrobras, que acumulam alta no mês, disse Zanlorenzi.

No mercado local, receios com o quadro fiscal têm mantido o mercado em compasso de espera, diz o analista. Mas ele destaca como positivo o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto.