Dólar cai a R$ 5,13 com novas apostas para os juros; Bolsa também recua

O que aconteceu

Apostas para os juros brasileiros mexeram com o mercado. Analistas consultados pelo Banco Central agora preveem juros em 9,5% ao ano ao final de 2024 e em 9% em 2025. Isso confirma o que vinha circulando há dias entre investidores: "uma Selic de um dígito no fim deste ano está muito menos garantida do que há cerca de duas semanas", explicou a Levante Investimentos em relatório a clientes.

Juros mais altos no Brasil tendem a favorecer o real. Isso acontece porque a Selic em patamar elevado preserva a rentabilidade do mercado de renda fixa, atraindo investidores estrangeiros. Esse impulso pode não surtir efeito caso seja motivado por deterioração do risco fiscal, já que este também é um fator levado em consideração por agentes financeiros na hora de escolher onde vão investir.

Queda do minério de ferro puxou Ibovespa para baixo. O segundo dia de baixa — esta de quase 2% — nos preços da commodity na China afetou ações de empresas como Vale (-1,01%), Gerdau (-3,82%) e Usiminas (-13,72%). Esta última ainda foi impactada pela divulgação de seu último balanço, que mostrou queda de 47% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado nos primeiros três meses do ano.

Segue a expectativa por mais dados econômicos dos EUA. O mercado espera pelos números do PIB (Produto Interno Bruto) americano do 1º trimestre, que saem na quinta (25), e a inflação medida pelo PCE, que será divulgada na sexta (26). Dados publicados nas últimas semanas fizeram investidores adiar para setembro as apostas de um corte de juros pelo Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).