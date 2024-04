Revisão da meta: mercado prevê juro além de 9% e dólar acima de R$ 5,30

Quais as consequências disso?

Essa revisão, aliada a questões internacionais, tornou os analistas de mercado mais pessimistas. Para eles, essa nova meta, junto com o conflito no Oriente Médio e uma possível demora para o corte nos juros nos Estados Unidos, afeta negativamente Bolsa de Valores, os juros e o dólar no Brasil.

Já tem especialista prevendo uma taxa de juros de 9,75% para o fim do ano. É o que diz Alvaro Bandeira, coordenador da comissão de economia da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil). "Antes disso, muito apostavam numa taxa abaixo de 9%. Isso acabou. Agora, já tem gente falando em algo próximo a 10%", diz ele. Hoje, a Selic está em 10,75%. O último Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira (16), fala em Selic a 9,13% até 31 de dezembro.

Por que os juros vão cair menos?

Porque quando o governo gasta demais, o dólar sobe e a inflação também. "A revisão mostra um descaso do governo com o controle fiscal e isso afasta os investidores", diz Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio (FAC-SP). Essa posição acaba, segundo ele, afastando os investidores do país.

Quando os investidores deixam de vir para o Brasil, o dólar sobe. "Isso tudo, aliado a um cenário de maior pressão no petróleo, por conta dos conflitos no Oriente Médio, e de uma queda de juros que deve demorar mais para acontecer nos Estados Unidos, eleva o preço do dólar, dos produtos básicos (as commodities) e a inflação cresce", diz Gustavo Sung, economista-chefe da Suno.