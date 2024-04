Ano econômico começa de fato nesta semana no Congresso

Há outros vetos de projetos econômicos do governo aprovados no ano passado e que interessam ao governo, como o da regulamentação das apostas esportivas, e o da tributação de fundos exclusivos e offshore.

Perse

O projeto de lei que vai enxugar o programa de socorro ao setor de eventos em função da pandemia teve a relatora escolhida na semana passada e deve ganhar tração nesta semana. A deputada Renata Abreu (Podemos/SP) quer manter a limitação em R$ 5 bilhões ao ano para o programa. Há pressão na Câmara para alterar a regra de transição no projeto original (até a extinção completa dos benefícios em 2027) e em relação ao teto de faturamento para acesso ao benefício em R$ 78 milhões, o que deixa de fora as empresas tributadas com base no lucro real.

Desoneração 17 setores e municípios

Este tema não saiu dos holofotes desde o final do ano passado, quando o governo editou a medida provisória 1202, e deve continuar no centro do debate nas próximas semanas. Hoje estão valendo as regras aprovadas pelo Congresso no final do ano passado, de desoneração de 17 setores até 2027 e da redução da contribuição patronal do INSS dos municípios pequenos de 20% para 8%. Os dois projetos que tratam do tema no Congresso são o PL 493/2024, relatado pela deputada Any Ortiz (Cidadania/RS) e o PL 1027/2024 de autoria do líder do governo, deputado José Guimarães (PT/CE).

Limite de créditos tributários

A comissão mista que analisa a MP 1202, que impõe um limite anual para as empresas usarem seus créditos tributários, foi instalada na semana passada e nesta semana deve aprovar o relatório. Depois o texto segue para a Câmara onde aumentam as resistências ao projeto e há tentativas de alterar o texto. Apesar disso o cenário ainda é de aprovação.

Agenda microeconômica

Como tenho dito aqui, a agenda microeconômica, uma prioridade do governo, tem avançado e deve continuar assim.