Reforma tributária: cashback depende de definição sobre a cesta básica

Hoje, você tem 1.380 produtos na alíquota zero. A alíquota zero na União às vezes não coincide com a alíquota zero nos estados. Se você onerar parte dos 1.380 em 40% no IVA reduzido, você tem ganhos para cashback, que poderiam ser de R$ 24 bilhões. Se amplia mais [a cesta básica isenta], diminui a capacidade de cashback e beneficia quem ganha mais. O cashback já está constitucionalizado. A potência dele depende dessa regulamentação.

Reginaldo Lopes, deputado federal (PT/MG)

O que diz a emenda constitucional da reforma (EC 132/2023), aprovada no ano passado?

O comando constitucional diz apenas que a isenção se aplica a produtos hortícolas, frutas e ovos. E que a redução de 60% se aplica a alimentos destinados ao consumo humano. Deputados e senadores agora vão definir quais são os produtos dessas duas categorias.

Alíquota do IVA

Outro ponto é que o princípio desta reforma tributária é de neutralidade da carga tributária. A carga total dos impostos não pode ser superior ao que se paga hoje. Há um teto informal para a alíquota-base do IVA que é 27,5%. Por isso, é preciso fazer uma ginástica para colocar todos os produtos que hoje pagam ICMS, PIS/COFINS e IPI na alíquota do IVA de 27,5%. Se houver muitas isenções, não será possível chegar na alíquota que se pretende.