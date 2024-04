Ações da Tesla caem 40% no ano com brigas, vendas baixas e descontos

Já houve um tempo em que ter ações da Tesla (TSLA34) causava impacto no mercado e entre amigos. Mas esses tempos ficaram para trás: só neste ano, os papéis TSLA da fabricante de carros elétricos do excêntrico Elon Musk perderam 43% do valor na Nasdaq, a Bolsa eletrônica dos Estados Unidos.

No Brasil, os recibos de ações (BDRs) também despencam e já perderam (até dia 19), 37% do valor, conforme a Elos Ayta. No final de 2023, a Tesla valia US$ 789,8 bilhões. Com a queda que vem ocorrendo desde então, a avaliação de mercado da empresa baixou para US$ 468,3 bilhões, segundo a Elos Ayta.

O que está acontecendo

As vendas da Tesla estão em queda. Entre janeiro, fevereiro e março deste ano, a montadora com sede em Austin, no Texas, entregou 387mil carros mundialmente. A quantidade representa uma queda de 8,5% em relação aos mesmos meses do ano passado. Nesta terça feira (23), a companhia ainda divulga seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano depois do fechamento do mercado.