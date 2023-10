Dólar cai a R$ 5,13 com aumento das tensões em Israel; Bolsa sobe 0,86%

Nos mercados globais, os impactos da guerra entre Israel e Hamas foram percebidos em especial na alta firme do petróleo — já que países do Oriente Médio estão entre os maiores produtores do mundo — e no avanço inicial do dólar ante boa parte das demais divisas, com investidores procurando a proteção da moeda norte-americana.

O petróleo teve alta de 4,14% hoje. O aumento do petóleo tem consequências para o dólar, os juros e as Bolsas de todo o mundo. Entenda mais aqui.

Em paralelo ao movimento havia o receio de um impulsionamento da inflação global.O temor da inflação pode ser real se nações europeias se envolverem no conflito, disse nesta segunda-feira o presidente do banco central holandês e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot. "Por enquanto, os riscos para a inflação estão mais equilibrados do que há muito tempo", avaliou. "Vamos monitorar reunião por reunião se esse continua sendo o caso."

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta com as ações do setor de energia entre os principais ganhadores, conforme investidores digeriam as mais recentes notícias sobre o conflito no Oriente Médio.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.

(Com Reuters)