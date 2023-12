Bolsa sobe, passa de 131 mil pontos e renova recorde; dólar cai a R$ 4,905

O que aconteceu

Mercado ainda repercute a aprovação da reforma tributária. Na sexta (15), a proposta passou pela Câmara dos Deputados com placar de 371 a 121 em primeiro turno e de 365 a 118 em segundo. O avanço do projeto — uma das principais pautas do governo Lula (PT) — é "uma coisa interessante e positiva para o real", explicou à Reuters Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Investidores aguardam pela ata do Copom, que sai amanhã (19). Na semana passada, o Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 11,75% ao ano. Segundo o BC, "o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia", que mantém a trajetória de desinflação.

Perspectiva de queda nos juros nos EUA segue no radar. Além de manter os juros na faixa de 5,25% a 5,5%, o Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) ainda sinalizou três cortes em 2024. "As apostas de início de cortes de juros já no primeiro trimestre de 2024 vão ganhando força", disse a equipe econômica do banco Inter em nota divulgada hoje.

Juros mais baixos nos EUA costumam beneficiar o real e a Bolsa. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir as taxas em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.