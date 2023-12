Bolsa sobe pelo 2º dia e volta a bater recorde; dólar cai a R$ 4,865

O que aconteceu

Investidores reagiram bem à ata da última reunião do Copom. O documento divulgado hoje reforçou que há necessidade de manter o ritmo atual de cortes nos juros para controlar a inflação e levá-la de volta à meta. "A postura geral permanece claramente cautelosa e o ritmo contínuo de redução tem sido entendido como prudente", disse à Reuters Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Tom mais cauteloso do Banco Central favorece o real. O mercado entende que o atual ritmo de queda dos juros deixa a moeda brasileira em nível competitivo por um bom tempo. Por isso, o tom adotado pelo Copom joga a favor do real — embora o mesmo não valha para as ações, que tendem a operar melhor em meio a expectativas de uma política monetária mais flexível.

Brasil é a 9ª maior economia do mundo, segundo FMI. Dados do World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial, em tradução livre) divulgados hoje colocam o Brasil no top 10 de maiores economias do mundo, logo à frente de Canadá, Rússia e México. Na projeção, o país tem PIB (Produto Interno Bruto) estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023.

Mercado agora espera por dados de inflação nos EUA. Caso os números de sexta-feira (22) indiquem uma nova desaceleração dos preços nos Estados Unidos, isso pode reforçar a visão do mercado de que o Fed (Federal Reserve, o BC americano) começará a reduzir os juros já no primeiro trimestre de 2024 — perspectiva que também beneficia moedas emergentes, como o real.