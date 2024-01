Dólar cai a R$ 4,932 com estímulo da China à economia; Bolsa também recua

O que aconteceu

China anunciou maior corte em dois anos da taxa de compulsório. O Banco do Povo da China vai reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas, a chamada de taxa de compulsório, a partir de 5 de fevereiro. A medida é uma tentativa de impulsionar a economia, que tem dado sinais frágeis de recuperação.

Setor de commodities reagiu bem ao novo plano de estímulos chinês. O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Dalian (DCE) encerrou o dia com alta de 1,77%, no maior valor desde 12 de janeiro. O desempenho favoreceu alguns ativos brasileiros que são muito sensíveis à oscilação da commodity, como as ações da Vale e da Usiminas, por exemplo.

Dados da atividade empresarial nos EUA surpreenderam positivamente. Números preliminares mostram que o índice PMI Composto aumentou para 52,3 em janeiro, o nível mais alto desde junho de 2023. A alta em relação a dezembro (50,9) foi impulsionada por ganhos tanto no setor de serviços quanto na indústria, segundo a S&P Global.

Com a agenda esvaziada no Brasil, mercado monitora Congresso. Investidores ainda repercutem a sanção da LOA (Lei Orçamentária Anual) pelo presidente Lula (PT), com veto de R$ 5,6 bilhões a emendas parlamentares. Enquanto isso, há a expectativa por encontros entre membros do governo e lideranças do Congresso para debater e negociar pautas econômicas.