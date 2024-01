Dólar cai a R$ 4,922 após PIB dos EUA crescer 3,3% no 4º tri; Bolsa sobe

O que aconteceu

Mercado acompanha a divulgação do PIB nos Estados Unidos. Resultado veio acima do esperado para o quarto trimestre de 2023, mas com indicadores de inflação acomodados.

Crescimento foi de 3,3%. Mais cedo, o Departamento de Comércio dos EUA informou que o Produto Interno Bruto no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%, bem acima das expectativas dos economistas consultados pela Reuters, de alta de 2%.

Investidores também estão de olho no BCE (Banco Central Europeu). Além dos números norte-americanos, o mercado acompanha a decisão do banco europeu, que manteve sua taxa básica de juros em um patamar recorde de 4%. Por outro lado, a instituição observou que a inflação subjacente continuou a cair.

Com a agenda esvaziada no Brasil, mercado monitora Congresso. Novidades sobre a tramitação de medidas fiscais do governo na Câmara são esperadas apenas na próxima semana.

Reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) na segunda-feira (29). No encontro, ele deve arbitrar os principais temas que geraram atrito entre deputados e o governo neste início de 2024, como a medida provisória da reoneração e o veto às emendas de comissão. A ideia é discutir estes pontos antes mesmo do início das atividades legislativas, marcado para o dia 5 de fevereiro.