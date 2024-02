Dólar cai a R$ 4,937 antes de BC cortar juros para 11,25%; Bolsa sobe

O que aconteceu

Banco Central reduziu juros básicos de 11,75% para 11,25% ao ano. Com o novo corte — o quinto consecutivo —, a Selic chega ao menor patamar desde março de 2022 (10,75% ao ano). Em comunicado, o Copom (Comitê de Política Monetária) informou que a decisão foi unânime e antecipou que pode anunciar uma nova redução de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, em março.

Nos EUA, BC manteve juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. O comunicado do Fed (Federal Reserve) também não deu qualquer indício de que um corte nos juros é iminente, reforçando que o comitê que define a política monetária (FOMC, na sigla em inglês) ainda requer mais comprovações de que a inflação "está se movendo de forma sustentável" em direção à meta de 2%.

Mercado aposta em queda de juros nos EUA a partir de maio. Até o final do ano passado, a maioria das previsões para um primeiro corte estava concentrada em março — possibilidade que ficou ainda mais remota, na visão dos investidores, após o comunicado de hoje do Fed.

Juros menores nos EUA costumam beneficiar o real e a Bolsa. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.