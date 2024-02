Bolsa volta a subir após 4 quedas seguidas; dólar fecha estável em R$ 4,968

O que aconteceu

Alta do petróleo beneficiou a Petrobras, impulsionando o Ibovespa. Os preços futuros do Brent fecharam em alta de 1,5%, a US$ 82,86 dólares o barril, enquanto o petróleo WTI (West Texas Intermediate) subiu 1,8%, para US$ 78,03. O salto favoreceu as ações da Petrobras, que tiveram alta de mais de 2%, e contribuiu para o dia positivo do Ibovespa.

Investidores repercutiram dados decepcionantes de grandes economias. Números divulgados pela manhã mostraram que o Japão inesperadamente entrou em recessão, perdendo o título de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. O Reino Unido também decepcionou, com contração de 0,3% no PIB (Produto Interno Bruto) no último trimestre de 2023, após encolher 0,1% entre julho e setembro.

Números aumentam apostas para corte dos juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). Além disso, ajudando ainda mais o sentimento global, autoridades do Banco Central Europeu (BCE) disseram hoje que a inflação na Zona do Euro está voltando para a meta de 2%, o que também pode contribuir para a queda de juros na região.

Juros mais baixos nas principais economias tendem a beneficiar o real. Isso acontece porque, com os juros em patamar ainda elevado, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa das economias mais avançadas, consideradas mais seguras. Por outro lado, sinais de que haverá uma redução nos juros tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

(*Com Reuters)