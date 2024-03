Bolsa sobe mais de 1% após novos dados de inflação; dólar fica em R$ 4,974

O que aconteceu

Mercado reagiu aos novos dados de inflação dos EUA. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acelerou para 0,4% em fevereiro, após subir 0,3% no mês anterior. "A reação leve de curto prazo [do dólar frente ao real] nos sugere que o mercado entende que (...) a trajetória da inflação segue, em algum grau, controlada", disse à Reuters Matheus Massote, da One Investimentos.

Alta dos preços tem impacto direto sobre os juros americanos. Os dados divulgados hoje, porém, não alteraram as apostas de que o Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) manterá sua taxa básica de juros inalterada na próxima reunião, que acontece na semana que vem. A maior parte do mercado segue na expectativa por um primeiro corte em junho.

Juros menores nos EUA tendem a beneficiar o real. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa dos EUA, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Investidores também repercutiram dados da inflação no Brasil. Em fevereiro, o IPCA acelerou para 0,83%, depois de saltar 0,42% em janeiro. É o nível mais alto em um ano, diante da pressão sazonal dos custos da educação. O resultado superou a expectativa de economistas consultados pela Reuters, que apostavam em alta de 0,78% no mês.