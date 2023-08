3 passos para escolher o melhor investimento para você e seus sonhos

No caso de investimentos de longo prazo (estudo dos filhos, aposentadoria e aumento do patrimônio), a comparação de rentabilidade é mais difícil porque inclui renda variável, que é arriscada e menos previsível. Assim, é preciso pedir para um consultor financeiro profissional calcular quanto você vai ter de patrimônio no futuro se deixar o dinheiro somente em aplicações de baixo risco. Depois, peça que faça simulações para investimentos mais arriscados, como fundos imobiliários e ações.

Comece aos poucos. Dessa forma, ao comparar as rentabilidades, você vai sentir se ficará tentado a colocar uma parte do dinheiro em renda variável, para tentar fazê-lo render mais. O mais recomendado é começar colocando apenas uma pequena parte (5% a 10%) em renda variável. Com o tempo, você vai sentir a oscilação desses investimentos e saberá decidir se quer ir aumentando aos poucos a exposição a ativos de maior risco.

