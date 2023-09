Quanto você precisa ter para ganhar R$ 1.000 por mês no Tesouro?

Afinal, em qual investir?

Se fôssemos olhar apenas para esses números, a conclusão seria de que o mais indicado é investir no Tesouro Prefixado. Pois, com ele, você precisa de um valor menor para gerar R$ 1.000 por mês.

No entanto, dois pontos precisam ser considerados. Em primeiro lugar, se você não sabe se vai precisar resgatar antes da data de vencimento, o mais indicado é ir no Tesouro Selic, pois com ele você pode sacar seu dinheiro antes do prazo sem quase nenhum risco de prejuízo. Já no Tesouro IPCA e no Tesouro Prefixado, o resgate antes do prazo pode trazer perdas consideráveis, às vezes de 20% do valor investido ou até mais.

O outro ponto a ser considerado é que não é possível prever exatamente o que vai acontecer com a inflação e com os juros. Sendo assim, se você pode aguardar até a data de vencimento dos títulos, o ideal é dividir seu dinheiro entre os três, colocando um terço no Tesouro Selic, um no IPCA e a última parte no Prefixado. Dessa forma, você dilui o risco de os juros e a inflação variarem de forma muito diferente do previsto.

