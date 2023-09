Entre todos os investimentos que podem ser classificados como de baixo risco, os mais rentáveis são três: o CDB, a LCA e a LCI, principalmente aqueles emitidos por bancos médios ou pequenos.

Esses três ativos rendem muito mais que a poupança. Algumas vezes, quase o dobro. Alguns ainda superam o Tesouro Direto. O Tesouro não rende tanto porque é o investimento mais seguro que existe no Brasil. O CDI, um índice que define o rendimento de muitas aplicações, rende pouco menos que a Selic.

No entanto, o CDB, a LCA e a LCI também são muito seguros porque contam com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Se o banco que emitiu um determinado CDB, LCA ou LCI quebrar, o FGC paga aos investidores o que for do direito deles, até o limite de R$ 250 mil.

Existem também outros três tipos de investimento que contam com a proteção do FGC: a LC (letra de câmbio), a LH (letra hipotecária) e o RDB (recibo de depósito bancário). No entanto, esses não são muito comuns, por isso vou me ater aos três primeiros nesta coluna.

Quanto rendem esses investimentos?

A rentabilidade desses investimentos varia de acordo com o prazo e com o tipo de indexador. Para facilitar para você, fiz uma pesquisa separando por prazo.