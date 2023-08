Entenda o que fez o bitcoin disparar nesta semana

Ao contrário dos fundos tradicionais, os ETFs são negociados em Bolsa. Isso traz segurança e liquidez para o investimento. Além disso, uma cota do GBTC custa US$ 50 mil, o que afasta investidores de varejo, enquanto o ETF seria negociado em cotas de menor valor, incentivando o aporte de pequenos investidores.

Porém, vale destacar que a decisão da Justiça não obriga a SEC a aprovar o pedido, mas apenas revê-lo. Em tese, a entidade pode negá-lo novamente, embora seja obrigada a dar uma justificativa mais aprofundada se isso ocorrer.

Além disso, há outros fatores que influenciam no preço do bitcoin, como a demanda de mercado, taxa de juros e regulamentação, entre outros. Logo, os investidores devem ficar de olho no noticiário para se proteger contra flutuações no seu patrimônio.

Para se aprofundar no universo dos criptoativos, acompanhe os artigos do PagBank no UOL Economia!

Aulão: Como se aposentar sem depender do INSS

Quer se aposentar cedo, viver de renda e ter uma vida tranquila? Investir pensando na aposentadoria é um sonho comum. Mas o que muitos não sabem é que planos de previdência não são os únicos produtos que podem ajudar com esse objetivo. O UOL terá um aulão, que começa no dia 24 de agosto, sobre o tema "Como se aposentar sem depender do INSS". Serão três lives ao vivo, e assinantes podem rever as aulas quantas vezes quiserem.