Magalu, Casas Bahia e Americanas: cuidado com o risco de endividamento

Neste ano, o varejo brasileiro está com mais força do que o esperado. No entanto, a perspectiva para frente é que o cenário pese sobre o setor, com crédito apertado e economia fraca no Brasil com juros altos, mesmo que com perspectiva de redução.

As vendas do comércio varejista ficaram estáveis em junho na comparação com maio de 2023. No primeiro semestre, porém, o setor cresceu 1,3%, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada no início do mês de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, ainda há muitos desafios pela frente, principalmente para o chamado consumo cíclico, que está relacionado a produtos classificados como não essenciais.

Além do cenário desafiador, muitas empresas estão enfrentando grandes desafios em seus negócios. O alerta para os riscos de alavancagem financeira excessiva, que atingiu várias empresas do setor, continua pesando sobre as empresas.