MXRF11 investe R$ 17 milhões no HGLG11 e Vale (VALE3) pagará 12% em dividendos em 2023; Veja as mais lidas da semana

2. MXRF11 paga dividendos de 122,85% do CDI e investe R$ 17 milhões no HGLG11; veja os motivos

O fundo imobiliário MXRF11 pagou em agosto R$ 0,12 por cota em dividendos, correspondendo a 122,85% do CDI com um gross-up de 15% de impostos ou de 104,42% do CDI no período, já livre de impostos.

Em julho, o FII MXRF11 investiu R$ 17,16 milhões no HGLG11, por considerar que ele conta com "um interessante prêmio no mercado secundário, além de boa liquidez e qualidade de portfólio, no âmbito da amortização do FII GTLG11, o qual deve ser totalmente liquidado no início de setembro".

3. Vale (VALE3) pagará 12% em dividendos em 2023, projetam analistas

Em um relatório de análise das ações da Vale (VALE3), os especialistas do BTG Pactual reiteraram a recomendação de compra dos papéis, colocando um preço-alvo de US$ 18 para as ADRs.

As estimativas do BTG é que os dividendos da Vale devem corresponder a um dividend yield (DY) de 12% em 2023, frente aos 8,8% vistos em 2022. Para 2024, a projeção é de um DY de 11,3%.