Cyrela (CYRE3): vendas totais chegam a R$ 2,2 bilhões no 3T23, queda de 1% na base anual

Entre os meses de julho a setembro deste ano, a Cyrela lançou 13 empreendimentos, totalizando um volume de R$ 2,16 bilhões, 26% inferior ao realizado no 3T22 e 38% abaixo do 2T23.

As permutas nos lançamentos da Cyrela foram de R$ 89 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 145 milhões no terceiro trimestre de 2022. A participação da companhia nos lançamentos do trimestre atingiu 72%, abaixo dos 73% no 3T22 e inferior aos 78% no 2T23.

Vendas

No terceiro trimestre deste ano, o Valor Geral de Vendas (VGV) da Cyrela atingiu R$ 2,16 bilhões, queda de 26% na base anual. Entretanto, nos primeiros nove meses do ano, o VGV da Cyrela chegou a R$ 7,02 bilhões, aumento de 12% na comparação com o mesmo período de 2022.

Considerando apenas a participação da Cyrela, excluindo permutas, o VGV lançado chegou a R$ 1,49 bilhão no 3T23, queda de 26% na base anual e de 41% na base trimestral. No entanto, no acumulado do ano até setembro, o indicador chegou a R$ 4,91 bilhões, aumento de 11% ano a ano.

Já o indicador VSO da Cyrela, ou Venda sobre Oferta, de 12 meses chegou a 48% no terceiro trimestre este ano, alta de 3,6 pontos percentuais ante o 3T22 (44%) e praticamente estável ante o 2T23 (queda de 0,1 ponto percentual).