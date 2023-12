Ibovespa faz nova máxima histórica com Dexco (DXCO3) e Azul (AZUL4) liderando ganhos; NY também tem alta

Maiores altas e baixas do Ibovespa



Cotação do dólar hoje

A cotação do dólar recuava 0,53% a R$ 4,8698. A queda acontece em linha com o recuo dos treasury yields, do índice DXY e também da moeda americana frente a outros pares emergentes do real e ligados a commodities, com expectativas majoritárias de início de corte de juros nos EUA em março de 2024.

Bolsas asiáticas fecham mistas em dia de BoJ

Os mercados da Ásia fecharam sem sinal único nesta terça-feira (19). A praça japonesa foi destaque, em dia de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que como esperado, manteve os juros. Já Xangai exibiu quadro bem mais modesto, enquanto Hong Kong caiu, com papel de incorporadoras chinesas novamente sob pressão.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,41%, a 33.219,39 pontos, encerrando na máxima do dia. O BoJ manteve os juros e destacou o quadro ainda de incertezas, para justificar a política monetária relaxada. Entre as ações, exportadoras foram apoiadas pela fraqueza do iene. Toyota Motor subiu 0,8%, Nissan Motor teve alta de 0,9% e Honda Motor, de 1,5%.