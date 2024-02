BrasilAgro (AGRO3) tem prejuízo líquido de R$ 5,82 milhões no 2T24; confira

Ainda de acordo com o balanço da BrasilAgro, o valor com venda de fazendas tombou 83% na base anual, passando de R$ 28,093 milhões no 2T23 para R$ 4,752 milhões no 2T24.

"O ano de 2024 começou desafiador para o agronegócio, tanto do lado comercial, quanto do lado do clima. E mais uma vez, o planejamento estratégico e a visão integrada das cadeias produtivas se tornam cada vez mais importantes para as empresas do setor", pontua André Guillaumon, CEO da BrasilAgro.

Projeções para a safra 2023/2024 da BrasilAgro

Conforme informado pela BrasilAgro no trimestre passado, devido à alta volatilidade no preço do milho, que acabou comprimindo as margens, a companhia alterou o mix de área plantada para a safra 23/24 em relação ao orçamento inicial.

"Projetamos reduzir em 7% a área total plantada em comparação à estimativa inicial. Já em relação à safra passada, a área plantada cresceu 10%", diz a companhia.

Assim, com a diminuição da área plantada, a BrasilAgro projeta reduzir em 17% a produção de grãos e algodão, comparado à estimativa inicial.