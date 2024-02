Lojas Renner (LREN3) anuncia novo pagamento de remuneração de debêntures; veja o valor

A queda no resultado da Lojas Renner ocorreu mesmo diante do leve aumento de sua receita líquida consolidada no período, que subiu para R$ 3,09 bilhões no 3T23, com crescimento anual de +2,6%.

"Durante o terceiro trimestre, observou-se um cenário de consumo ainda desafiador, especialmente em agosto. Esse impacto seguiu mais pronunciado nas lojas de perfil popular, que estão expostas a consumidores com poder de compra e situação de crédito mais pressionados no contexto atual", destacou o último balanço da Lojas Renner.