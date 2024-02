Braskem (BRKM5): vendas de resinas caem 9% no 4T23, para 785 mil toneladas

O volume de vendas de resinas da Braskem (BRKM5) no mercado brasileiro caiu 9% no 4T23 em comparação o mesmo período do ano anterior, somando 785 mil toneladas, segundo relatório de produção divulgado na segunda-feira (19).

Segundo a Braskem, a queda ocorreu "devido ao maior volume de PE [polietileno] vendido no último trimestre de 2022 devido a maior demanda neste período". Na comparação sequencial, houve uma diminuição de 11%, explicado principalmente pela priorização de vendas com maior valor agregado e pela sazonalidade do período.

No acumulado do ano, o volume de vendas de resinas da Braskem no mercado brasileiro caiu 5%, "dada a maior oferta de produtos no mercado internacional combinada com a priorização de vendas com maior valor agregado", disse a Braskem.