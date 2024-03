Casas Bahia (BHIA3), Copel (CPLE6) e MRV (MRVE3) aquecem o mercado nesta sexta-feira; veja mais destaques

Veja os destaques do mercado financeiro hoje:

Casas Bahia

A Casas Bahia (BHIA3) assinou um novo documento que contém os termos e condições para que seja realizado o reperfilamento de suas dívidas, no valor de R$ 1,5 bilhão.

Conforme comunicado nesta quinta-feira (29), essas dívidas da Casas Bahia se referem às emissões de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e também a sua 9° emissão de debêntures. O termo foi assinado junto a instituições financeiras.

Agora, as dívidas reperfiladas da empresa varejista vão ter um novo prazo de vencimento, que é de 3 anos, ou 36 meses. O vencimento anterior aconteceria entre os anos de 2024 e 2025.

Copel

A Copel (CPLE6) anotou um lucro líquido de R$ 943 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23). Com isso, o lucro da Copel apresentou alta de 51% ante igual etapa do ano anterior e de 102% de crescimento ante o 3T23.